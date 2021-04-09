Стало известно, как выглядит певица Женя Отрадная после преображения

Москва, 9 апреля. Звезда 2000-х Женя Отрадная планирует вернуться на сцену. Об этом исполнительница заявила после преображения на шоу «Модный приговор».

Новый выпуск передачи приурочили к юбилею программы «Утренняя звезда». В честь события гостями студии Первого канала стали участницы конкурса, среди них и Отрадная.

«Для меня «Утренняя звезда» — это главная олимпиада страны. Мой самый страшный конкурс в жизни», — поделилась своими воспоминаниями исполнительница.

После успешного старта на детском конкурсе она участвовала в телепроекте «Пять звезд», где заняла второе место, уступив поп-дуэту Потапа и Насти Каменских. В то время артистка выпустила песню «Уходи (и дверь закрой)», которая считается главным хитом конца 2000-х. Поклонники ждали от артистки чего-то нового, однако она решила заняться личной жизнью — вышла замуж и родила двоих детей.

Дочери Отрадной выросли, поэтому она хочет вернуться на сцену. Ведущие «Модного приговора» решили помочь звезде новым образом. Появление артистки в ярком красном платье восхитило зрителей. Выглядеть певица стала более чем роскошно.

Участники спецвыпуска не могли не вспомнить певицу Юлию Началову, которая в десятилетнем возрасте одержала победу на «Утренней звезде». В эфире Первого канала появилась дочь покойной артистки Вера Алдонина. Девочка исполнила песню мамы «Герой не моего романа».