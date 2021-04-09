Более 160 млрд рублей может быть направлено «Норникелем» на дивиденды

Москва, 9 апреля. Совет директоров российской горно-металлургической компании рекомендовал выплатить дивиденды из расчета 1021,22 рубля на акцию.

Пресс-служба компании сообщила, что совет директоров «Норникель» принял решение о рекомендации акционерам на годовом собрании 19 мая утвердить дивиденды по итогам прошлого года в размере 161,6 млрд рублей. Это равняется 1021,22 рубля на обыкновенную акцию, пишет ТАСС.

Общий размер дивидендных выплат компании за предыдущий год с учетом промежуточных может достичь 260,24 млрд рублей. В 2019 году эта сумма равнялась 323,65 млрд рублей.

Сумма дивидендов рассчитана в качестве 50% от свободного денежного потока горно-металлургической компании за 2020 год. Она равняется половине от 6,6 млрд за вычетом промежуточных дивидендов, которые были выплачены по итогам девяти месяцев предыдущего года.

Недавно Президент России Владимир Путин поручил проследить за надлежащим использованием 146,2 млрд средств штрафа от «Норникеля» на восстановление экологической обстановки региона после разлива нефтепродуктов. Компенсация ущерба почвам в размере 684,9 млн рублей была отдельно переведена на доход Норильска.