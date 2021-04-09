Клинцевич заявил, что Россия не допустит военного конфликта в условиях геноцида

Санкт-Петербург, 9 апреля. Военный конфликт России со странами Восточной Европы и США практически невозможен. Об этом высказался лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Политик оценил угрозу конфликта с другими странами в ходе пресс-конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот». Обсуждение посвятили теме «Как и где может начаться Третья мировая война». Клинцевич уверен, что «мирно отдыхающий тигр» в лице России может быть спровоцирован «шакалами». Однако провокаторы получат жесткий ответ.

Лидер союза ветеранов указал на высокий уровень российской толерантности и обратил внимание на ситуацию в Донбассе. По его словам, любые действия в регионе на фоне происходящего с националистами и Вооруженными силами Украины могут обернуться геноцидом.

«Россия не допустит этого», — подчеркнул Клинцевич, говоря о возможной войне.

РФ выслала соответствующие предупреждения своим возможным противникам, добавил эксперт, а затем ответил на вопрос о «Северном потоке — 2». Газопровод является международным проектом, которым интересуются многие страны. Провокаторы рано или поздно «нарвутся», резюмировал Клинцевич.

Источник в МИД Турции ранее сообщил, что ВМС США направят в Черное море два корабля. Военные суда должны пройти через Босфор.