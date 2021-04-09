Команды АПЛ почтят минутой молчания память принца Филиппа

Лондон, 9 апреля. Все матчи 31-го тура чемпионата Англии по футболу начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся в возрасте 99 лет супруге Елизаветы II.

Пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ) сообщила, что встречи ближайшего тура, которые пройдут в эти выходные, начнутся с минуты молчания в память о принципе Филиппе. Более того, футболисты будут играть с черными нарукавными повязками. Супруг Елизаветы II ушел из жизни в 99-летнем возрасте.

До этого президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа. Он пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом утраты.