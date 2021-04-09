Баранец рассказал, где может начаться третья мировая война

Санкт-Петербург, 9 апреля. Третья мировая война может вспыхнуть в одной из более десяти горячих точек мира, где столкнулись интересы ядерных держав.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник запаса Виктор Баранец во время пресс-конференции на тему «Как и где может начаться третья мировая война», организованной Федеральным агентством новостей и Медиагруппой «Патриот», поделился своим представлением о том, где может вспыхнуть третья мировая война. Баранец насчитал более десяти горячих точек мира, с которых она может начаться.

«Беда в том, что количество этих точек увеличивается. Они разрастаются как язвы по миру», — сказал он.

Баранец подчеркнул, что третья мировая война не начнется сразу с ядерных бомбардировок — она начнется с эскалации обычных конфликтов с применением неядерного оружия. Например, столкновение российских и американских кораблей в Арктике может привести к вооруженному конфликту на море, к которому подключатся авиация и ракетные войска.

В Тихом океане столкнулись интересы Китая, России, США и Японии. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец опасается, что здесь может вспыхнуть большая война. Не исключил он из числа горячих точек Донбасс, где конфликт может перерасти из регионального в глобальный.

Военный эксперт Игорь Никулин, который принял участие в этой же пресс-конференции, не разделяет опасения по поводу ядерной войны, считая ее риск минимальным. Больше всего он тревожится по поводу гибридных войн с применением биологического оружия.