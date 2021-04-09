Жители Германии раскритиковали антироссийские выпады немецких СМИ

Берлин, 9 апреля. Читатели немецких СМИ раскритиковали безосновательные выпады журналистов в адрес России.

Авторы статьи в газете Die Welt обвинили Москву в стремлении забрать себе не только Донбасс, но и все остальные регионы Украины. Никаких аргументов в пользу этого заявления приведено не было.

Жители Германии отказались разделять позицию СМИ, отметив, что приписываемое России желание войны абсолютно не соответствует реальному положению дел. Немцы считают, что Москва еще в 2014 году могла бы подмять под себя всю Украину, однако делать этого не стала. Обострение ситуации в Донбассе не представляет для РФ никакой выгоды, уверены читатели издания.

«Продолжающиеся военные столкновения на Донбассе были бы невозможны без постоянных поставок оружия Соединенными Штатами. В том-то и дело, что американцы проявляют интерес к военному конфликту», — написал один из интернет-пользователей.

Другой комментатор сравнил утверждения газеты с двойными стандартами. Он обратил внимание на то, что немецкие СМИ активно обсуждают передислокацию российских войск на западных границах РФ. Они закрывают глаза на провокационный характер военных учений НАТО, подчеркнул читатель.

Ранее политолог Яков Кедми рассказал, почему армия Украины уступает позициям Донбасса.