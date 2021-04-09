Скончался муж Елизаветы II: традиции королевских похорон

Лондон, 9 апреля. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II — принц Филипп — умер на 100-м году жизни. Традиции похорон королевских особ известны с давних времен и отличаются особым протоколом.

Печальная новость пришла из Соединенного Королевства: не стало супруга Елизаветы II — герцога Эдинбургского принца Филиппа. Почтенный Виндзор скончался в возрасте 99-ти лет, полгода не дожив до своего столетнего юбилея.

На глазах наших современников прошли два масштабных события такого рода в британской королевской семье: это — смерть принцессы Дианы в 1997-м году и королевы-матери в 2002-м. В то время, как первое событие не ожидал никто, ко второму, по понятным причинам, готовились заранее. Поскольку гибель Дианы свалилась на королевский двор, как гром среди ясного неба, для проведения соответствующих мероприятий воспользовались сценарием, приготовленным на случай похорон вдовствующей королевы Елизаветы-матери, сообщает Marie Claire.

«Похоронная процессия и церемония на самом деле регулярно репетировались в течение последних 22 лет как подготовка к смерти королевы-матери. Это называлось «Операция «Мост Тай»», — рассказала ведущая Рэйчел Боуи о похоронах принцессы Уэльской.

Таким образом, королева-мать еще при жизни увидела, как должны были быть организованы ее собственные похороны. Прежде, чем гроб с телом принцессы навсегда отправился на остров в родовой замок Элтроп-Хаус, в ночь перед похоронами он был доставлен в Кенсингтонский дворец, куда должны были прийти самые близкие погибшей и охранять ее покой до самого утра. Такова была древняя британская королевская традиция, которую, впрочем, никто в случае с Дианой не стал соблюдать.

Ни члены семьи самой Дианы, ни члены королевской фамилии не пришли проститься со всенародной любимицей. Последний раз увидеть леди Ди приехал только близкий друг принцессы, дворецкий Пол Барелл. Коллега британца по популярной телепередаче Лиза Олдфилд утверждала, что Пол переодел мертвую Диану в похоронное платье и добавил кое-что очень важное к ее образу.

«После того, как он одел ее, он приколол к ее платью Королевский семейный орден Елизаветы II, который носят все женщины в семье и который демонстрирует их статус Королевского Высочества», — рассказала теледива.

Известно, что такие знаки отличия вручаются только тем женщинам из рода Виндзор, которые заслужили особое расположение монаршей особы. Учитывая, что после развода с принцем Чарльзом Диана уже не считалась членом королевской фамилии, такой жест вернул принцессе то, «что она утратила при жизни».

6 сентября 1997 года гроб с телом принцессы Уэльской проследовал мимо Елизаветы II и других монарших особ на церемониальном пушечном лафете. Сыновья Дианы — 12-летний Гарри и 15-летний Уильям — шли за гробом матери, как в целом и предполагал протокол. В Великобритании был объявлен национальный траур: приспущенные государственные флаги стали беспрецедентным символическим жестом, поскольку леди Ди не было королевской крови. Местом последнего упокоения принцессы Уэльской стал остров и родовой замок Элтроп-Хаус.

Спустя пять лет после принцессы Дианы скончалась королева-мать на 102-м году жизни. Похороны вдовствующей королевы Елизаветы состоялись 9 апреля 2002 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Сперва тело покойной было выставлено у алтаря Королевской часовни Всех Святых в виндзорском Грейт-парке. Семейный траур длился пять дней, в то же время был объявлен общенациональный траур.

Из часовни гроб с телом «Бабушки нации» отправился под музыку похоронного марша Бетховена в исполнении королевского военного оркестра. За телом следовали все 14 членов королевской фамилии, а вся церемония прощания была рассчитана на 28 минут, причем каждая минута сопровождалась орудийным залпом. Лафет с гробом Елизаветы по традиции сопровождали офицеры британской, австралийской, новозеландской и южноафриканской армий.