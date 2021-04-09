Смерть принца Филиппа заставила Гарри вернуться в Лондон

Лондон, 9 апреля. Британский принц Гарри, снявший с себя полномочия члена королевской семьи и уехавший в США, вернется в Лондон. Заставила его задуматься о перелете смерть принца Филиппа.

Внук Елизаветы II постарается сделать все возможное, чтобы в ближайшее время вылететь из Лос-Анджелеса в Лондон и быть рядом с близкими в тяжелый момент. Об этом сообщает издание Daily Mail. Пока остается неизвестным, прибудет он один или вместе со своей беременной супругой Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская сейчас — на последних месяцах беременности. В начале лета у знаменитой пары должна родиться девочка. По информации инсайдеров издания, перед принятием решения супруга принца Гарри посоветуется с врачами, поскольку длительный перелет из США может отразиться на здоровье ребенка.

Новость о смерти принца Филиппа появилась днем 9 апреля. Уход супруга из жизни прокомментировала сама Елизавета II. По официальной информации, принц умер спокойно в своем доме. Погребение мужа британской королевы пройдет в Виндзоре. Над сценарием церемонии герцог Эдинбургский работал лично много лет.