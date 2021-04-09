Алексей Русских перечислил основные задачи на посту врио главы Ульяновской области

Ульяновск, 9 апреля. Алексей Русских определил фронт приоритетных задач на посту временно исполняющего обязанности главы Ульяновской области.

Алексей Русских ставит в приоритет увеличение бюджета Ульяновской области до 100 млрд рублей в ближайшие три года. Он считает поставленную задачу тяжелой, но выполнимой. Актуальная цифра составляет 71 млрд рублей.

«За последние пять лет моей работы в Московской области нам удалось совершить огромный рывок и войти в тройку лидеров экономик России», — говорит врио губернатора Ульяновской области.

Приоритетной задачей также является улучшение уровня жизни жителей региона и устранение административных «барьеров». Кроме того, Русских считает необходимым сохранение человеческого капитала и его перспективный рост. Среди прочих целей: развитие здравоохранения, образования и спорта. Дворы, общественные пространства, транспорт и сферы ЖКХ планируется благоустроить.

Врио губернатора региона отметил, что будет недопустимо предательство интересов местных жителей. При этом если надо будет проводить жесткую кадровую политику, то деление на своих и чужих исключено.

Ранее сообщалось об отставке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Он подал заявление об уходе по собственному желанию.