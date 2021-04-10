Топ-10 киноролей Рудольфа Фурманова

Народный артист России, основатель театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов скончался в Петербурге на 83-м году жизни. Артисту удавалось совмещать в себе роли: театрального продюсера, режиссера, а также играть в спектаклях, сниматься в кино и писать книги. Лучшие фильмы с Рудольфом Фурмановым — в материале ФАН.

Собака на сене (1977)

Двухсерийный фильм режиссера Яна Фрида заслуженно признан советской классикой. По сюжету, сеньора Диана разрывается между знатными женихами и красавцем личным секретарем. Однако помощник тоже терзается муками выбора – между сеньорой и ее служанкой. Фурманов сыграл в фильме эпизодическую роль.

Благочестивая Марта (1980)

Еще одна комедия Яна Фрида, сюжет которой разворачивается в Испании XVII века. Бедные испанские студенты бегут в Мадрид, чтобы жениться на богатых девушках из дворянских семей. Однако любовные страсти оборачиваются для юношей серьезными испытаниями. Фурманов исполнил роль начальника стражи.

Последняя дорога (1986)

В драме Леонида Менакера Фурманов сыграл агента тайной полиции. Фильм рассказывает о последних часах жизни Александра Пушкина и раскрывает причину трагедии.

Цирк сгорел, и клоуны разбежались (1998)

Фильм режиссера Владимира Бортко рассказывает о жизни немолодого режиссера, которого сыграл Николай Караченцов. Оставив позади полвека он переживает безденежье и безразличие к себе. Однако его не оставляет навязчивая мысль – снять главный фильм своей жизни. Худрук «Русской антрепризы» исполнил роль бизнесмена.

Агент национальной безопасности – 1,2,3 (1999, 2000, 2001)

Детективный телесериал о приключениях оперуполномоченного ФСБ выходил на экраны с 1999 по 2001 годы. Фурманов сыграл роль неуловимого криминального авторитета Аркадия Михайловича по кличке «Филарет».

Бандитский Петербург 3: Крах Антибиотика (сериал, 2001)

Детективный сериал о криминальной жизни Петербурга 90-х годов снят по мотивам романов Андрея Константинова «Сочинитель» и «Выдумщик». В третьем сезоне сериала Фурманов исполнил роль бизнесмена «Плейшнера», связанного с криминальным авторитетом по прозвищу «Антибиотик».

Улицы разбитых фонарей — 4 (сериал, 2001)

Культовый сериал «Менты» выходил на экраны с 1998 года. Фурманов появился в четвертой части сериала в роли Альфред Мозеля. В центре сюжета картины – четверка сыщиков, которые раскрывают самые загадочные и жестокие преступления.

Литейный, 4 (сериал, 2008)

Остросюжетный детектив о работе специального отдела по расследованию особо важных дел, расположившегося в доме № 4 по Литейному проспекту в Петербурге впервые появился на ТВ в 2008 году и сразу же завоевал любовь зрителей. Лучшие из сыщиков расследуют самые громкие и загадочные преступления. Фурманов появился во второй сезоне сериала и исполнил роль криминального авторитета.

А.Д. (мини-сериал, 2009)

Модный фотограф выполняет высокооплачиваемую и экзотическую съемку. Однако заказчику нужны вовсе не снимки, в фотографическую реликвию начала XX века, которая хранится у фотографа. Сериал Дмитрия Светозарова вышел в свет в 2009 году, а Фурманов исполнил роль издателя.

Гена-Бетон (2013)

Комедия о приключениях дворника Гены, в прошлом актера, и журналиста Саши. Стараниями журналиста дворник превращается для жителей города в криминального авторитета. Все начинают верить в страшного и справедливого Гену-Бетона. Но дворник вживается в роль, начинает действовать самостоятельно и выходит из-под контроля журналиста. Фурманов сыграл главного режиссера.

Ранее вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, как переживает смерть Рудольфа Фурманова. Актриса с теплом и трепетом отозвалась о знаменитом режиссере, отметив его честность и добродушие.