Российский рынок пополнится новыми внедорожниками Haval Big Dog и Wey Tank

Москва, 9 апреля. Представители бренда Haval в России готовятся вывести на рынок две новые модели: внедорожники Big Dog и Wey Tank. Новинки показали дилерам марки на конференции, прошедшей в Сочи.

Внедорожники Haval Big Dog и Wey Tank были представлены в фирменных оранжевых тонах. На автомобилях нет номерных знаков — взамен установлены таблички с названиями. На некоторых фотографиях двери в салон агрегатов приоткрыты. Однако об интерьере информации нет. Скорее всего, представленные на снимках внедорожники — это коммерческие автомобили для китайского рынка, передает «Российская газета».

Модели Big Dog и Wey Tank показаны российским дилерам не ради интереса. Выпускать обе машины планируется на тульском предприятии Great Wall. Ориентировочная дата — 2023 год. Автомобиль Wey Tank 300 основан на платформе GW P01, которая также использовалась для нового Haval H9. Оснащена новинка на китайском рынке, как и H9: 2,0-литровым турбокомпрессором мощностью 227 лошадиных сил. Кроме того, компания будет производить новый кроссовер Jolion на территории России. Старт продаж намечен на конец весны текущего года.