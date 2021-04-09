В Калуге три человека пострадали при столкновении двух автобусов

Кагуга, 9 апреля. Калужские следователи выясняют обстоятельства травмирования граждан в ДТП с автобусами. Среди пострадавших — дети.

Авария случилась на улице Луначарского неподалеку от пересечения с улицей Вилонова. По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ» совершал обгон и столкнулся с другим маршрутным транспортом — автобусом марки «ЛиАЗ». В результате пострадали несколько пассажиров: 72-летняя пенсионерка, 29-летняя женщина, а также 10-летняя девочка.

Всех пострадавших на месте обследовали медики, им оказали первую помощь. Серьезных травм выявлено не было. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства дорожного происшествия.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму произошло лобовое столкновение между двумя легковушками. Погибших при ДТП нет.