Школьник из Малиновки погиб под колесами товарняка из-за сигналов двух локомотивов

Курган, 9 апреля. 12-летний ученик погиб под колесами товарного поезда на железнодорожной станции поселка сельского типа Малиновка. Как стало известно ФАН, ребенок не увидел приближающегося состава и не услышал тревожного сигнала локомотива.

Чрезвычайное происшествие случилось недалеко от населенного пункта Малиновка Курганской области. Ученик вышел из электропоезда, не увидел товарный состав и попал под колеса локомотива. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть подростка.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказала ФАН старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СК РФ Наталья Шандровская.

Было установлено, что пострадавший приехал из учебного заведения, которое находится в городе Курган.

«Дело в том, что в Малиновке нет собственной школы, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ребятам приходится каждый день самостоятельно добираться в образовательно учреждение. Естественно, всегда есть риск в малолетнем возрасте попасть в какое-нибудь ЧП».

Мальчик вместе со своими сестрами и другими ребятами вышел из последнего вагона электрички. Он первым стал переходить параллельные рельсы.

В это время на всех парах по полотну мчался грузовой состав. Машинист увидел перед собой ребенка и предпринял экстренное торможение. Одновременно с этим он стал подавать звуковой сигнал.

«По словам свидетелей, звуковой сигнал подал как локомотив товарняка, так и одновременно с ним отправляющийся электропоезд. Поэтому никто не заметил приближающуюся опасность», — пояснил источник.

Если виновный в трагическом происшествии будет установлен, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.