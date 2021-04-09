Евгений Пригожин отреагировал на идею создать в РФ «черный список» бизнесменов

Санкт-Петербург, 9 апреля. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на запрос портала Daily Storm о «черном списке» бизнесменов-патриотов, который собираются создать сторонники так называемой «оппозиции».

Журналист портала Daily Storm Алексей Таразевич направил Евгению Пригожину запрос с просьбой прокомментировать эту инициативу. Авторами сомнительной идеи выступили представители признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» и либертарианцы из организации «Гражданское общество». В этот список, подчеркнул журналист, они планируют включить и петербургского бизнесмена. Таразевич поинтересовался, будет ли Евгений Пригожин судиться с авторами списка.

По словам Пригожина, он, как и все бизнесмены, которые выступают против дестабилизации ситуации в государстве, с удовольствием «доплатит» за свое присутствие в этом списке. Предприниматель добавил, что представителям так называемой «несистемной оппозиции» деньги в руки давать нельзя, им лучше заплатить презервативами, чтобы такие люди «не размножались».

«Если каждый раз в угоду политическим настроениям узкой группы олухов то закрывать производство сыра, то открывать производство сыра, представляете, какой у нас будет бардак. Легче, чтобы кучка дегенератов пользовалась презервативами, чем бесконечно открывать-закрывать заводы и фабрики. Так что вкратце мой ответ: я за технологический прогресс и за стерилизацию *********», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее известный предприниматель и сыровар Олег Сирота поддержал создание «черного списка» и заявил о готовности заплатить за попадание в него.