Онищенко попросил россиян воздержаться от визитов в Турцию

Москва, 9 апреля. Россиянам необходимо воздержаться от поездок в Турцию, чтобы обезопасить себя. Такое мнение высказал депутат ГД РФ Геннадий Онищенко.

Туристы могут отдохнуть и на других курортах, не выезжая за пределы Российской Федерации, напомнил Онищенко. По его словам, отправиться в отпуск можно на Крымский полуостров или в Абхазию. Депутат отметил, что сейчас Турция не готовится к сезону.

«Это будет и сервис плохой, и небезопасный сервис. И, поймите, здравоохранение Турции не справляется с той ситуацией, которая есть», — рассказал он.

Больше всего новых штаммов коронавируса завезли в Россию из Турции. Как сообщалось ранее, об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.