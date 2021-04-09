Суданцы опасаются длительных отключений электричества накануне Рамадана

Перебои с подачей электричества, которого нет до 10 часов в сутки, возмутили жителей Судана, поскольку близится месяц обязательного для мусульман поста — Рамадан.

С декабря 2020 года Минэнерго страны ежедневно проверяет различные отрасли в связи с небольшим производством электроэнергии из альтернативных источников, в том числе водных и солнечных.

У Судана нет средств на закупку топлива, необходимого для производства электроэнергии. Такая неблагоприятная ситуация сохраняется на протяжении десятилетий и является одним из последствий экономических санкций США в отношении африканской страны.

В феврале правительство решило следовать политике плавающей национальной валюты по отношению к доллару. Центральный банк Судана в попытке устранить экономические дисбалансы объявил об унификации обменного курса местного фунта относительно иностранных денег.

Решение означало, что ЦБ вправе вмешиваться, если обменный курс превысит потолок из-за спроса и предложения. Уже к марту структура добилась относительной стабильности национальной валюты, но так и не привлекла поток средств из-за рубежа.

Опасения

В 2021 году месяц Рамадан наступит 12 апреля после захода солнца, а первый день поста — 13 апреля, поэтому суданцев, учитывая жаркий климат в стране, все больше беспокоят длительные перебои в подаче электричества.

Министр энергетики и нефти Джейден Али Обаид заявлял, что производство упало на 54,5% от общей мощности станций, или с возможных 4000 МВт до фактических 1820 МВт. Причем среднее потребление суданской электроэнергии, способное обеспечить бытовые и промышленные нужды страны, приближается к 4500 МВт.

Глава Минэнерго подтвердил, что нехватка денег, топлива и необходимых для ремонта запчастей стали причиной кризиса. Также Джейден Али Обаид напомнил об обязательстве ведомства предоставить бензин и комплектующие до Рамадана.

Представитель Суданской компании по передаче электроэнергии (SED) считает, что для решения сложившейся проблемы потребуется пять лет, если появятся необходимые ресурсы.

Бесхозяйственность

Сейчас в стране функционируют как шесть плотин, которые вырабатывают энергию, используя воды Нила, так и три солнечные электростанции.

Судан импортирует 300 МВт из Эфиопии в обмен на экспорт небольшого количества бензина. Также Хартум договорился с Анкарой с мая увеличить объем выработки электроэнергии с турецкой баржи с 150 МВт до 250 МВт.

Бывший министр нефти и энергетики назвал двоякой проблему со светом в Судане. По его мнению, бесхозяйственность смешалась с дефицитом ресурсов.

«Электроэнергия страдает от плохого управления, планирования, организации и контроля. Все эти проблемы базируются на нехватке ресурсов для импорта топлива и запасных частей», — разъяснил экс-глава ведомства.

Хартум так и не разработал стратегию, поскольку полагается на закупку бензина. В результате страна не может постоянно обеспечивать топливом электроэнергетический сектор и предоставлять свет местным жителям.