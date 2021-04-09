Любителям шашлыка назвали лучший экзотический рецепт приготовления

Москва, 9 апреля. Теплая погода способствует открытию шашлычного сезона. Президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев рассказал, как лучше всего приготовить это блюдо в экзотическом варианте.

Эксперт поделился необычным рецептом, который пока не особо известен и доступен в России. По его словам, в Чили есть приправа маркет, которая представляет собой прокопченный перчик. Если его смешать с солью и обсыпать получившейся смесью любой вид мяса, то получится потрясающий и немного острый шашлык.

Любителям менее экзотичных способов приготовления этого блюда Мальцев посоветовал обратить внимание на горную зиру или кумин. В растолченном виде с солью эта приправа придаст мясу необычайный вкус и аромат, передает «Радио 1».

Гастроэнтеролог Никита Харлов ранее объяснил, как выбрать хорошее мясо для шашлыков. По его мнению, лучше всего брать более жирный продукт, чтобы избежать возникновения изжоги впоследствии.