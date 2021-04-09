Леонид Агутин отбил Анжелику Варум у другого мужчины

Москва, 9 апреля. Известный исполнитель Леонид Агутин влюбился в певицу Анжелику Варум после совместной работы. Об этом артист откровенно рассказал в программе «Светская хроника».

Познакомились будущие супруги благодаря отцу певицы, продюсеру Юрию Варуму. Много лет назад Агутин пришел в гости к семье с букетом и бутылкой шампанского, чтобы предложить дуэт. В 1997 году артист представил песню «Королева», которую они впоследствии и спели вместе. Постепенно работа с певицей пробудила в нем чувства.

«Вот этот голос и вот то, что она такая маленькая — ее вообще не видно. Прям в сердце огромная такая мураха, меня всего осыпало, по спине побежало», — такие эмоции испытывал музыкант во время съемок клипа на песню «Королева».

В то время Варум состояла в отношениях с другим мужчиной, поэтому Агутину пришлось приложить усилия, чтобы завоевать внимание артистки. Соперник не испугал певца, расположения возлюбленной он смог добиться в Твери.

«На волне влюбленности все, конечно, легко дается. Я прямо приехал и написал песню про «Февраль». И мне все понятно было, какая будет музыка. Показал песню, пригласил Анжелику Варум в Тверь. Она приехала на запись, поселилась в отеле — и там все у нас началось», — передает его слова Пятый канал.

Варум и Агутин поженились в 2000 году, а спустя год у пары появилась дочь Лиза. Музыканты считаются самой крепкой и счастливой парой отечественного шоу-бизнеса.

Последнее время в карьере Агутина наступил новый виток. Недавно артист провел концерт в столице Кубы. По всему городу были развешаны афиши, на которых его представили как «короля поп-музыки из Москвы». В интервью ФАН музыкант рассказал, как гаванская публика отреагировала на его концерт и кто помогал с организацией выступлений.