Внук покойного Фурманова не успел навестить его перед смертью

Санкт-Петербург, 9 апреля. Внук скончавшегося актера, режиссера и литератора Рудольфа Фурманова Алексей признался, что не успел навестить знаменитого деда перед смертью и теперь жалеет об этом.

Алексей Фурманов, являющийся актером петербургского БДТ имени Товстоногова, посвятил покойному члену семьи пост на своей странице в Instagram. Страшное известие молодой человек получил рано утром 9 апреля.

«Вот тебе и доброе утро. Хочется как-то помочь, но не знаешь что делать», — написал внук Фурманова.

Актер отметил, что большинство забот в связи со смертью взяли на себя его родители. В итоге получилось, что после новости о кончине деда он мог провести обычное утро, например, полежать в постели, позавтракать и посмотреть телевизор. Изменилось лишь одно обстоятельство — близкого человека уже нет в живых.

«Жизнь идет дальше, теперь нужно решать другие вопросы: заключения врачей, бумаги, похороны. А я лежу в кровати, смотрю на белый потолок и просто жалею, что не навестил его, ведь я верил, можно сказать, знал, что он поправится, но всегда есть «но» под названием жизнь», — поделился эмоциями молодой артист.

Фурманов-младший добавил, что его дедушка продолжит жить в своих спектаклях, в книгах и в воспоминаниях близких. Текст о смерти члена семьи Алексей сопроводил архивным фото Рудольфа Фурманова и актера Андрея Миронова.

Рудольф Фурманов скончался утром 9 апреля в Петербурге, ему было 82 года. По предварительной версии, артист умер от последствий коронавируса. Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина ранее рассказала корреспонденту ФАН, как переживает смерть Фурманова.