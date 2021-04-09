Сборная России по мини-футболу досрочно вышла на Евро-2022

Ереван, 9 апреля. Игроки сборной России по мини-футболу победили команду Армении и вышли в финальную часть чемпионата Европы 2022 года.

Сборная России по мини-футболу одержала пятую победу в пяти матчах отборочного турнира ЧЕ-2022. В очередном матче группового этапа подопечные Сергея Скоровича со счетом 5:2 выиграли у Армении. Голами в составе сборной России отметились Руслан Кудзиев, Андрей Соколов и Андрей Афанасьев, оформивший дубль. Еще один мяч игроки команды соперника отправили в свои ворота.

Благодаря победе сборная России досрочно вышла на ЧЕ-2022. В заключительном матче квалификационного этапа команда Скоровича сыграет с Грузией.

Ранее сборная России по мини-футболу в выездном поединке со счетом 3:2 победила Францию. Дублем отметился Робиньо, автором еще одного гола стал Иван Чишкала.