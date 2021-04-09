Первую партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» доставили на Ямал

Ноябрьск, 9 апреля. Эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной. Однако врачи призывают россиян вакцинироваться. Теперь жители Ямала могут выбирать, какой препарат использовать.

Первая большая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в регион, сообщает «Ямал-Регион». Это второй препарат, изготовленный российскими специалистами. Окружной склад Ноябрьска принял 16,2 тыс. доз препарата. Этого количества хватит для того, чтобы сделать инъекцию более 8 тыс. человек. Препарат доставят в муниципалитеты с соблюдением всех правил транспортировки.

Роспотребнадзор предоставил информацию об исследованиях «ЭпиВакКороны». Препарат признали безопасным и действенным. На сегодняшний день вакцинировано уже более 35 тыс. жителей региона.

Ранее сообщалось, что Минздрав Российской Федерации выдал разрешения на проведение испытаний еще одной вакцины от COVID-19. Препарат получил название «ЭпиВакКорона-Н». Испытания планируется завершить до конца сентября этого года.