Объем международных резервов России сократился в марте

Москва, 9 апреля. Международные резервы России составили 573,322 млрд долларов. Показатель на 2,21% (или 12,944 млрд долларов) меньше, чем в начале марта.

Соответствующей информацией поделился Центральный банк РФ. Международные резервы страны за аналогичный период прошлого года составили 563,473 млрд долларов. За отчетный месяц валютные резервы снизились на 1,74% — до 448,035 млрд долларов, а стоимость монетарного золота уменьшилась на 3,85% — до 125,287 млрд долларов, передает ТАСС.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, принадлежащие Центральному банку и правительству. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

Банк России ранее реализовал около 100 тысяч унций золота из международных резервов. Регулятор продал около 2–3 тонн золота.