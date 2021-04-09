Пострадавшего от падения лепнины на Невском провпекте доставили в Мариинскую больницу. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге с дома №106 на Невском проспекте откололся кусок лепнины.

Штукатурный слой размером примерно в два погонных метра пробил голову одному из прохожих. Место обрушения оцепили, пострадавший мужчина вне опасности, его доставили в Мариинскую больницу. К счастью, от рухнувшего элемента фасада больше никто не пострадал.

По предварительным данным, последний раз фасад исторического здания простукивали 23 марта. После инцидента, помимо бригады скорой помощи, на место прибыли альпинисты, чтобы снова произвести обстукивание дома для выявления причин обрушения и принятия решений о его дальнейшей реставрации.