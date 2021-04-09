Президент ФРГ выразил Елизавете II соболезнования в связи со смертью супруга

Лондон, 9 апреля. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования Елизавете II из-за смерти ее мужа, принца Филиппа.

Немецкий лидер признался, что узнал о кончине супруга британской королевы «с глубокой печалью».

«Хочу выразить глубокие соболезнования вам, королевской семье и вашему народу, в том числе от имени моих соотечественников. Принц Филипп был любим и высоко ценился в Германии», — говорится в тексте сообщения главы государства.

В телеграмме сказано, что принц помог королевской семье и британцам пройти трудные времена. Филипп обладал обаянием, остроумием, чем и завоевал уважение и любовь граждан Великобритании.

Президента ФРГ признался, что испытывал большое удовольствие во время встреч с принцем в Берлине и Лондоне. Немцы скорбят о личности, которая сыграла большую роль в мире между Германией и Великобританией после Второй мировой войны. Штайнмайер вспоминает, что Филипп также воевал за свободу Европы от нацистов. Телеграмма заканчивается обещанием помнить о связи принца с демократией и свободой.

Ранее сообщалось о национальном трауре в Британии в связи со смертью принца Филиппа.