Военный эксперт Никулин раскрыл, какое оружие будет использоваться в третьей мировой войне

Санкт-Петербург, 9 апреля. Риск развязывания полномасштабной ядерной войны на сегодняшний день небольшой, считает военный эксперт Игорь Никулин.

Третья мировая война в последнее время кажется вполне реальной, но остается вопрос, какое оружие из всего смертоносного арсенала человечества будет использоваться в ней. Ядерное, химическое и биологическое оружие считается наиболее опасным, а множество региональных конфликтов могут перерасти в третью мировую войну с использованием всех видов оружия массового поражения.

Военный эксперт Игорь Никулин во время пресс-конференции на тему «Как и где может начаться Третья мировая война», организованной Федеральным агентством новостей и Медиагруппой «Патриот», высказал свои предположения о том, какое оружие будет задействовано в глобальном конфликте.

«В целом я уверен, что риск развязывания полномасштабной ядерной войны небольшой», — сказал эксперт.

В большей степени Никулин опасается гибридных войн, риск которых, по его мнению, велик. Эксперт рассказал, что в мире в разных местах стоят американские частные биологические лаборатории, где разрабатывается биологическое оружие. Эти лаборатории работают под дипломатическим прикрытием, поэтому власти тех стран, где они расположены, не имеют права войти в них. Даже президент США, по утверждению Игоря Никулина, не контролирует эти учреждения.

Ведущий пресс-конференции поинтересовался, зачем нужно строить эти лаборатории вблизи России, если распылить биологическое оружие можно хоть с самолета, хоть с дрона, а потому неважно, где это оружие производится. Однако как полагает Никулин, в США считают, что лучше находиться максимально близко к противнику и «задушить его в своих объятиях».

О разработке биологического оружия в американских лабораториях недавно заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отметил, что Россия и Китай особенно беспокоятся о том, что вблизи их границ растут новые американские биолаборатории.