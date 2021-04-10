В Совфеде заявили, что Россия может «принудить к миру» Украину так же, как и Грузию

Операция по «принуждению к миру» 2008 года еще свежа в умах российских генералов, и они смогут повторить ее уже на новом агрессоре. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», председатель комиссии президиума генсовета по международной деятельности, сенатор Андрей Климов.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что силовая операция в Донбассе является неприемлемым вариантом возвращения «временно оккупированных территорий», поскольку это приведет к огромному количеству жертв среди не только военнослужащих, но гражданского населения. Вместе с тем главком заявил, что армия готова «адекватно ответить» как на эскалацию конфликта на юго-востоке страны, так и в случае ухудшения военно-политической обстановки вокруг нее.

«Несмотря на сильную напряженность на линии соприкосновения, вероятность того, что война в Донбассе вновь разгорится, мала, — заметил Климов. — Но должен напомнить, что в начале августа 2008 года вероятность нападения Грузии на Южную Осетию тоже была мизерной! Я помню прямо по часам, как развивалась ситуация: мы предупреждали наших западных партнеров о растущей угрозе войны. Буквально перед самой атакой на Цхинвал они нас уверяли, что все будет хорошо — хотя мы и говорили им, что по данным нашей разведки близ города наблюдается нездоровая активность и возможны военные провокации».

Сенатор подчеркнул, что Россия начала «принуждать Грузию к миру» только тогда, когда ее войска начали обстреливать Цхинвал артиллерийским огнем — до этого момента Москва не предпринимала никаких активных действий, хотя намерения президента Михаила Саакашвили и до бомбежки были вполне очевидны.

«Но никто не верил, что он перейдет черту! Помню, как накануне я общался с руководством Европейского парламента и все в один голос твердили мне: «что ты, Андрей! Какая война? Нам обещали, что все будет хорошо». А буквально в ту же самую минуту грузинская тяжелая техника вставала на огневые позиции! И сегодня мы видим примерно ту же картину: усиление концентрации войск, милитаристскую риторику со стороны Киева, обещание гарантий безопасности со стороны стран Запада – все это мы уже проходили!» — рассказал парламентарий.

Собеседник ФАН напомнил, что в Донбассе большое количество людей, за которых Россия в ответе.