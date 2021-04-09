Росавиация отозвала 25 лицензий на перелеты у компании «Вим-Авиа»



Федеральное агентство воздушного транспорта приказом от 8 апреля отозвало лицензии на право выполнения воздушных международных перелетов у «Вим-Авиа», которая находится в процессе банкротства с 2018 года. На данный момент суды по «Вим-Авиа» еще идут, компания должна будет возместить несколько миллиардов рублей.

«Лицензии (25 единиц) были отозваны в связи с тем, что компания не выполняла полеты в течении двух сезонов. Такова процедура», — пояснил ФАН источник в Росавиации.

«Вим-Авиа» 90% всех рейсов выполняла из Москвы, была аккредитована при ООН, поэтому делала рейсы и по их заказам. Основные направления — курортные.

На данный момент уголовные дела, возбужденные в отношении генерального директора Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой, рассматриваются в Мещанском районном суде города Москвы. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве в сфере кредитования, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Суды длятся уже два года. Владельцы компании Рашид Мурсекаев и Светлана Мурсекаева скрылись от органов предварительного следствия. Светлана объявлена в международный розыск.

Напомним, о проблемах компании стало известно, когда в сентябре 2017 года более 20 рейсов «Вим-Авиа» были задержаны в аэропорту. Компания была вынуждена заявить о тяжелой финансовой ситуации. 27 сентября стало известно, что 16 тысяч россиян ждут за границей своего возвращения домой. По требованию президента России Владимира Путина премьер-министр РФ подписал распоряжение о выделении 98 миллионов рублей из резервного фонда Правительства России, которые пошли на горючее и наземное обслуживание в иностранных аэропортах самолетов «Вим-Авиа». Всего же не менее 600 млн рублей, по данным Росавиации, было потрачено на поддержку авиакомпании.