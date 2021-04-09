Суд раскрыл детали подготовки теракта в Симферополе исламистами, задержанными ФСБ

Суд сообщил детали подготовки взрыва в одном из учебных заведений в Симферополе. По решению суда второго подозреваемого, задержанного по обвинению в подготовке теракта, заключили под стражу. Как и в случае первого подозреваемого, его заключение продлится до 8 июня 2021 года.

В суде сообщили, что мужчина разместил в сети Интернет три видео, содержащие, по заключению комиссии, признаки террористический идеологии и оправдания лиц, причастных к деятельности запрещенных международных организаций.

Дома у него нашли самодельное взрывное устройство, включающее поражающие элементы, в том числе металлические шарики и фрагменты стекла. После совершения теракта мужчины планировали сбежать в Сирию.

«Благодарю сотрудников ФСБ за профессиональные и оперативные действия, позволившие предотвратить теракт в образовательном учреждении Симферополя. Наши спецслужбы надежно защищают Крым от любых угроз. У террористов нет никаких шансов на реализацию их преступных планов», ― написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма также отметил, что противодействие терроризму не сводится только к действиям силовых ведомств. Он считает, что не менее важна профилактическая работа, прежде всего, в молодежной среде с участием образовательных, общественных, религиозных организаций, а также активное противодействие пропаганде терроризма и экстремизма в информационном поле.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе, а также о заключении под стражу одного из задержанных.