Венесуэла столкнулась с масштабным сбоем электроснабжения, перестрелки в Каракасе

Сбой в электроснабжении ударил по Каракасу и штатам Венесуэлы, мэрия Гуайкайпуро борется с рыночной мафией, столкновения между преступными бандами в столице, правительство создало Комитет по делам жертв на границе. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Спасение полицейских

Власти штата Сулия спасли шестерых патрульных полицейских, которые ранее пропали в озере Маракайбо. Об этом сообщает издание Foco Informativo.

У офицеров полиции были ярко выраженные симптомы обезвоживания и переутомления. На данный момент официальной информации о произошедшем с патрулем нет.

Venezuela | https://t.co/d9C8thp5TS| Encuentran a seis funcionarios de la policía de Zulia desaparecidos en el Lago de Maracaibo - https://t.co/vQbCM0mnH9 pic.twitter.com/cckVfjdKLT — Noti-America.com (@notiamerica) April 9, 2021

Полицейские вышли на смену 7 апреля, после чего пропали без вести и не связывались с координационным центром.

Центральная Венесуэла

Масштабный блэкаут

Сбой в электросети был зарегистрирован в примерно в 02:40 ночи в нескольких штатах Венесуэлы. Местные жители сообщают о блэкауте в социальных сетях.

Сообщается об отключении электроэнергии в большей части Каракаса, в городах Вальес-дель-Туй, Каукагуа, Лос-Тевес штатов Миранда и Карабобо, в городе Кагуа штата Арагуа и других районах в центральной части Венесуэлы.

Кроме того, о менее масштабных сбоях сообщили в западных, восточных и южных штатах, — в том числе в Маракайбо (штат Сулия), в Коро (штат Фалькон), а также в штатах Яракуй и Боливар.

Кража пистолета

Сотрудники Национальной полиции Венесуэлы задержали 11 сотрудников правоохранительных органов и одного гражданского по подозрению в краже пистолета Pietro Beretta PX4 Storm в штате Карабобо. Об этом сообщили источники в социальных сетях.

Once funcionarios del CPNB y un civil fueron detenidos por el Hurto de una pistola Pietro Beretta PX4 Storm serial PX4 5557L desaparecida de la Estación Policial La Encrucijada del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del estado Carabobo. pic.twitter.com/Vju8wobJYV — Eleazar Urbaez (@FEDGLOCK) April 8, 2021

Оружие исчезло из полицейского участка Ла-Энкрусихада города Валенсия, столицы штата Карабобо. Проведенное расследование показало, что пистолет был похищен полицейскими.

Рыночная мафия

Мэрия муниципалитета Гуайкайпуро в штате Миранда объявила, что начинает принимать меры для борьбы с мафией, которая контролирует местный рынок Лос-Текес. Власти муниципалитета опубликовали специальный пресс-релиз в связи с началом операции.

Для того, чтобы бороться с мафией, мэрия планируется создать надзорный совет, который будет контролировать ситуацию на рынке.

«Уже давно на муниципальном рынке орудуют мафиозные группировки, которые имеют монополию над торговыми точками и используют шантаж и угрозы против торговцев», — отмечается в документе.

Восточная Венесуэла

Штат Боливар закрыт

Губернатор Хусто Ногера Пьетри сообщил о полном закрытии границ штата Боливар в соответствии с указаниями правительства по предотвращению распространения коронавируса. Штат Боливар является одним из наиболее пострадавших от пандемии штатов Венесуэлы — предположительно, именно отсюда началось распространение по Венесуэле «бразильского штамма» коронавируса.

Junto a la alcaldesa @tatachavista estamos recorriendo las áreas COVID del Hospital Gervasio Vera, llevando un mensaje de aliento y esperanza a los pacientes que luchan contra esta pandemia, reiterándoles nuestro amor y compromiso del gobierno Bolivariano del Pdte. @NicolasMaduro pic.twitter.com/fCjh2Lri4A — Justo Noguera Pietri (@GobJustoNoguera) April 9, 2021

«Мы полностью закроем границы штата во исполнение распоряжения президента, которое заключается в защите нашего народа», — отметил Пьетри.

За последние недели число заражений и смертей в стране значительно увеличилось вследствие распространения нового варианта, а также традиционного пасхального карнавала, который отмечался, несмотря на ограничения, введенные властями.

Перестрелки в Каракасе

Вторую ночь подряд на улицах округа Ла-Вега муниципалитета Либертадор звучат выстрелы — в районе произошло несколько столкновений местных преступных группировок с криминальными бандами «Коки» (Coqui), «Вампи» (Vampi) и «Гарбис» (Garbis). Об этом сообщили источники в Twitter.

#Caracas por segunda noche consecutiva se escuchan disparos en La Vega. Bandas del sector se estarían enfrentando por el control de la zona nuevamente. La banda del Coqui/Garbis/Vampi de la Cota 905 sería una de las bandas interesadas en expandir su dominio sobre ese sector. Para — Roman Camacho (@RCamachoVzla) April 9, 2021

Перестрелки были зафиксированы от района Кармен до Сементеры, где находится округ Ла-Вега.

Гуманитарные вопросы

Правительство Венесуэлы создало Комитет по делам жертв приграничного насилия

Канцелярия омбудсмена Венесуэлы вместе с Генеральной прокуратурой создали Специальный комитет по делам жертв приграничного насилия. Цель органа — тщательное расследование случаев нарушения прав человека на границе Венесуэлы с Колумбией, сообщает государственный телеканал VTV.

#EnVideo????|Defensor del Pueblo, @aruizddp, manifestó su solidaridad con los funcionarios de la FANB que fueron víctimas de las minas antipersonales colocadas por grupos armados irregulares de Colombia en la zona de la Victoria del estado Apure #JuntosContraLaCovid19 pic.twitter.com/jRZfQl6OQ3 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 8, 2021

Как подчеркивают в правительстве, создание специального комитета облегчит документирование информации о нарушениях прав человека колумбийскими наркокартелями, дестабилизирующие действия которых, как заявлял Николас Мадуро, направлены на подрыв спокойствия в Венесуэле.

Пандемия коронавируса

Уровень заболеваемости COVID-19 в Венесуэле остается стабильно высоким. Вице-президент Дельси Родригес сообщила, что за минувшие сутки в Венесуэле было зарегистрировано 1184 случая заболевания COVID-19, два из которых были ввезены в страну. От последствий заражения скончались 15 человек. Общее количество выявленных случаев приблизилось к 172 тысячам.

Este jueves #7Abril se reportaron 1.184 nuevos casos y 15 fallecidos por #COVIDー19 se reportaron en #Venezuela.#NuevaEsparta registró 89 nuevos contagios y un fallecido.https://t.co/QJkIXNSIEP pic.twitter.com/zFjyWqw2qF — Super Stereo 98.1 FM (@superstereo981) April 9, 2021

Наибольшее число заражений было зарегистрировано в столичном округе. С начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 1720 летальных исходов.