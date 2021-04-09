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Венесуэла столкнулась с масштабным сбоем электроснабжения, перестрелки в Каракасе

Венесуэла столкнулась с масштабным сбоем электроснабжения, перестрелки в Каракасе

Сбой в электроснабжении ударил по Каракасу и штатам Венесуэлы, мэрия Гуайкайпуро борется с рыночной мафией, столкновения между преступными бандами в столице, правительство создало Комитет по делам жертв на границе. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Карта событий в Венесуэле

Западная Венесуэла

Спасение полицейских

Власти штата Сулия спасли шестерых патрульных полицейских, которые ранее пропали в озере Маракайбо. Об этом сообщает издание Foco Informativo.

У офицеров полиции были ярко выраженные симптомы обезвоживания и переутомления. На данный момент официальной информации о произошедшем с патрулем нет.

Полицейские вышли на смену 7 апреля, после чего пропали без вести и не связывались с координационным центром.

Центральная Венесуэла

Масштабный блэкаут

Сбой в электросети был зарегистрирован в примерно в 02:40 ночи в нескольких штатах Венесуэлы. Местные жители сообщают о блэкауте в социальных сетях.

Сообщается об отключении электроэнергии в большей части Каракаса, в городах Вальес-дель-Туй, Каукагуа, Лос-Тевес штатов Миранда и Карабобо, в городе Кагуа штата Арагуа и других районах в центральной части Венесуэлы.

Кроме того, о менее масштабных сбоях сообщили в западных, восточных и южных штатах, — в том числе в Маракайбо (штат Сулия), в Коро (штат Фалькон), а также в штатах Яракуй и Боливар.

Кража пистолета

Сотрудники Национальной полиции Венесуэлы задержали 11 сотрудников правоохранительных органов и одного гражданского по подозрению в краже пистолета Pietro Beretta PX4 Storm в штате Карабобо. Об этом сообщили источники в социальных сетях.

Оружие исчезло из полицейского участка Ла-Энкрусихада города Валенсия, столицы штата Карабобо. Проведенное расследование показало, что пистолет был похищен полицейскими.

Рыночная мафия

Мэрия муниципалитета Гуайкайпуро в штате Миранда объявила, что начинает принимать меры для борьбы с мафией, которая контролирует местный рынок Лос-Текес. Власти муниципалитета опубликовали специальный пресс-релиз в связи с началом операции.

Для того, чтобы бороться с мафией, мэрия планируется создать надзорный совет, который будет контролировать ситуацию на рынке.

«Уже давно на муниципальном рынке орудуют мафиозные группировки, которые имеют монополию над торговыми точками и используют шантаж и угрозы против торговцев», — отмечается в документе.

Восточная Венесуэла

Штат Боливар закрыт

Губернатор Хусто Ногера Пьетри сообщил о полном закрытии границ штата Боливар в соответствии с указаниями правительства по предотвращению распространения коронавируса. Штат Боливар является одним из наиболее пострадавших от пандемии штатов Венесуэлы — предположительно, именно отсюда началось распространение по Венесуэле «бразильского штамма» коронавируса.

«Мы полностью закроем границы штата во исполнение распоряжения президента, которое заключается в защите нашего народа», — отметил Пьетри.

За последние недели число заражений и смертей в стране значительно увеличилось вследствие распространения нового варианта, а также традиционного пасхального карнавала, который отмечался, несмотря на ограничения, введенные властями.

Перестрелки в Каракасе

Вторую ночь подряд на улицах округа Ла-Вега муниципалитета Либертадор звучат выстрелы — в районе произошло несколько столкновений местных преступных группировок с криминальными бандами «Коки» (Coqui), «Вампи» (Vampi) и «Гарбис» (Garbis). Об этом сообщили источники в Twitter.

Перестрелки были зафиксированы от района Кармен до Сементеры, где находится округ Ла-Вега.

Гуманитарные вопросы

Правительство Венесуэлы создало Комитет по делам жертв приграничного насилия

Канцелярия омбудсмена Венесуэлы вместе с Генеральной прокуратурой создали Специальный комитет по делам жертв приграничного насилия. Цель органа — тщательное расследование случаев нарушения прав человека на границе Венесуэлы с Колумбией, сообщает государственный телеканал VTV.

Как подчеркивают в правительстве, создание специального комитета облегчит документирование информации о нарушениях прав человека колумбийскими наркокартелями, дестабилизирующие действия которых, как заявлял Николас Мадуро, направлены на подрыв спокойствия в Венесуэле.

Пандемия коронавируса

Уровень заболеваемости COVID-19 в Венесуэле остается стабильно высоким. Вице-президент Дельси Родригес сообщила, что за минувшие сутки в Венесуэле было зарегистрировано 1184 случая заболевания COVID-19, два из которых были ввезены в страну. От последствий заражения скончались 15 человек. Общее количество выявленных случаев приблизилось к 172 тысячам.

Наибольшее число заражений было зарегистрировано в столичном округе. С начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 1720 летальных исходов.

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