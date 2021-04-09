Пытавшийся сбежать из Северной Кореи мужчина умер на границе с Бурятией

Улан-Удэ, 9 апреля. Трех беженцев из Северной Кореи задержали в Бурятии и спасли от депортации. Их пожилой товарищ не смог продолжить путь и попросил оставить его умирать.

Граждане Северной Кореи узнали, что в Монголии есть посольство Республики Корея, где они могут получить документы на право проживания в этой стране. В марте 2019 года они пешком отправились к монгольской границе, но были задержаны бурятскими пограничниками. Суд назначил им год и восемь месяцев колонии, но впоследствии иностранцев освободили условно-досрочно. В случае депортации на родину их ожидала смертная казнь. В конце марта они смогли улететь в Южную Корею и обрести свободу.

Оказалось, что изначально путников было четверо. Из-за проблем со здоровьем пожилой мужчина велел друзьям бросить его в лесу и двигаться дальше, рассказала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

До последнего беженцы не раскрывали информацию о своем друге, надеясь, что он остался в живых и не был депортирован. Узнав, что товарища больше нет, они заплакали.