С чего начнется третья мировая: биологическое оружие корпораций или конфликт США и РФ

Ситуация в мире напряженная: помимо небольших локальных конфликтов идет глобальное противостояние ядерных держав. Может быть третья мировая война – миф? Это будет война государств или корпораций? Что станет триггером для применения ядерных бомбардировок? И какое оружие еще угрожает человечеству? Эти и другие вопросы обсудили военные эксперты и обозреватели в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Когда речь идет о третье мировой войне, по умолчанию подразумевается использование ядерного оружия. Но его применение может привести к тому, что человечество вообще перестанет существовать как цивилизация, сказал лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Главы государств это прекрасно понимают, поэтому эксперт усомнился в том, что противостояние перерастет в открытый конфликт ядерных держав. При этом, он отметил, что локальные конфликты всегда были и будут. Но зачастую в них вмешивается третья силы, которая берет ситуацию под контроль.

«Даже если взять Китай и Тайвань: любой большой конфликт, который там возникнет, будет глобальным для этих стран, но не для мира. Главное, нельзя допустить открытой войны между РФ и США. Здесь есть много «но», которые зависят от тех или иных обстоятельств», — считает Клинцевич.

Он рассказал, что, имея даже самые сложные противоречия, Россия и Америка никогда не теряли контакта по линии обороны и спецслужб. Поскольку несмотря на горячие заявления политиков, есть осознание ответственности, лежащей на обладателях ядерного вооружения. Он привел в пример Корейскую войну, во время которой советскими летчиками было сбито больше десятка американских бомбардировщиков. Даже в этой ситуации страны не пошли на открытый конфликт.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская Правда», полковник в отставке Виктор Баранец, в свою очередь, наоборот — не исключил развития негативного сценария. Третья мировая начнется не с ядерных бомбардировок, а как раз с локальных военных действий, которых становится все больше и больше.

«Третья мировая война предусматривает конфликт держав, обладающих ядерным оружием. Я бы сказал, что она может начаться даже со столкновения российских и американских кораблей на Северном морском пути. Там может случиться заваруха сначала с применением кораблей, потом с авиацией, ракетами и прочим. Так может начаться война», — поделился мыслями военный обозреватель.

Еще одним триггером третьей мировой может стать конфликт в Донбассе, не исключил он. Сейчас ВСУ активно стягивают войска к границам ДНР и ЛНР. Америка и НАТО активно поддерживают Киев. Поэтому в случае масштабного наступления на Донбасс может начаться война, которая перерастет из регионального конфликта в мировой.

«Есть более десяти горячих точек, где температура мировой войны очень высока. Но главное понимать, что она не начнется сразу с применения ядерного оружия, она может начаться с расстрела жителей Донбасса или провокаций кораблей НАТО у берегов Крыма. Беда в том, что количество этих горячих точек множится, они разрастаются по земле как язвы — это и есть признак мировой войны», — высказал свою точку зрения Баранец.

Тем не менее он признал, если посмотреть историю, мы увидим, не все подготовки войн обязательно заканчивались столкновениями. Люди понимают к какой катастрофе может привести этот «бикфордов шнур». Зачастую ООН и другим организациям удается остудить горячие головы политиков и генералов. Военный обозреватель выразил надежду, что враждующие стороны смогут вовремя остановиться. Поскольку все прекрасно понимают - в эпоху ядерного оружия страны, которые находятся далеко от военных действий, все равно будут заражены.

Однако не все специалисты связывают третью мировую с применением ядерного вооружения. Военный эксперт Игорь Никулин уверен, сейчас с большей долей вероятности третья мировая война будет гибридной, и речь не идет о конфликте конкретных государств. Он рассказал, что мир окутан американскими частными лабораториями по биологическому оружию. Они неподконтрольны даже президенту США, а власти стран, где они расположены, не имеют права туда зайти. Причем частным корпорациям все равно население каких стран пострадает от биологического оружия, они руководствуются другой логикой.

«Для них важен передел мира. Фактически, национальные государства утратили контроль над биологическим оружием. Теперь корпорации отрабатывают его на конкретном генофонде, на людях, животных, растениях и используют это в своих целях. Самый последний пример – это коронавирус. Он искусственный – это абсолютно точно. Если бы такая мутация произошла в естественной среде, то это была бы катастрофа. Там мутация не одного-двух геномов, как это было бы в природе, а тысячи. Все мутации групп SARS и MERS подозрительные. Много лет они не нападали на человека, а тут за короткое время столько случаев», — рассказал эксперт.

Никулин считает, ситуация с коронавирусом - это яркий пример заговора банкиров и фармацевтов. Фармацевты зарабатывают на лекарствах, а банкиры на экономическом кризисе. И пока государства не начнут контролировать частные лаборатории угроз появления новых еще более опасных вирусов не избежать, уверен эксперт.