Компания «Юнипро» завершила испытания третьего блока Березовской ГРЭС

Москва, 9 апреля. Испытания третьего энергоблока Березовской ГРЭС подошли к концу, он полностью готов к промышленной эксплуатации, сообщила компания «Юнипро», входящая в немецкий концерн Uniper.

Согласно информации из пресс-релиза, энергоблок проработал 72 часа при номинальной нагрузке 800 МВт с выдачей электричества в единую энергетическую сеть Сибири. Испытания подтвердили готовность третьего блока Березовской ГРЭС к промышленной эксплуатации, говорится в сообщении.

«Таким образом, ПАО «Юнипро» завершило ремонтно-восстановительные работы на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС после пожара, произошедшего в 2016 году», — отметили в компании.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года, а 1 февраля 2016 года на станции произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла. С того времени блок находился на ремонте. Предполагалось, что он будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале прошлого года, однако из-за пандемии сроки были перенесены.

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