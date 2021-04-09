ФАС назвала причины повышения цен на топливо

Москва, 9 апреля. ФАС России проанализировала рост цен на топливо в стране и объяснила явление несколькими причинами.

Согласно пояснению Федеральной антимонопольной службы, рост топливных цен в текущем году обуславливается несколькими причинами, включающими ограничение добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+, а также морозами. Об этом пишет РИА Новости.

«В целом изменение цен на нефтепродукты в 2021 году связано с целым рядом факторов: ростом экспортных цен; сезонным повышением спроса на нефтепродукты как внутри страны, так и на основных рынках их потребления в Восточной Европе и Азии; снижением объема предложения на биржевых торгах; низкими температурами окружающей среды; ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+; повышением цены на нефть при неизменности котировки рубля», — отметили в службе.

Федеральная служба государственной статистики ранее заявляла о том, что розничная цена на бензин с начала 2021 года поднялась на 3,03%, а в годовом выражении повышение составило 5,22%. Средняя цена на бензин с 29 марта по 5 апреля выросла на 13 копеек до 47,56 рубля за литр, а дизель увеличился в цене на 7 копеек до 49,49 рубля.

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