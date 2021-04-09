Мужчина спас застрявшую на отколовшейся льдине собаку в Башкирии

Стерлитамак, 9 апреля. Неравнодушный житель Башкирии вытащил на берег пса, который остался в реке на плывущей по течению льдине.

Инцидент произошел в городском округе Стерлитамак на реке. Проходивший мимо очевидец заметил попавшего в беду животного — пес был прямо в центре реки на оттаявшем льду и не мог выбраться.

Не растерявшийся мужчина принес надувную лодку, подплыл к собаке и начал подталкивать ее. В результате животное оказалось на берегу. Пес сошел на сушу и еще долгое время не мог отойти оттуда, наблюдая за спасителем.

Молодые спортсмены из Москвы спасли провалившуюся под лед собаку в городском парке. Один из парней провалился под лед, но, несмотря на это, он выбрался на сушу вместе с собакой, сообщал ФАН.