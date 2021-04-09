Правительственные силы провели операцию против ИГ в сирийской пустыне

Дамаск, 9 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии и палестинской бригады «Аль-Кудс» при поддержке ВКС РФ провели 8 апреля совместную операцию по зачистке территорий в пустынной местности провинции Дейр эз-Зор, близ города Аль-Маядин, от боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство»1. В результате проведенного рейда было ликвидировано несколько террористов.

Проведение зачистки стало ответом на нападение боевиков ИГ1 на позиции САА в этой местности, в ходе которого погиб один военнослужащий САА и несколько получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.