Из тюрьмы в кандидаты: как Кейко Фухимори стала лидером предвыборной гонки в Перу

Последние опросы общественного мнения показали, что президентскую гонку в Перу возглавила дочь бывшего лидера страны Кейко Фухимори. Это уже третья ее попытка занять пост президента — на предыдущих выборах до победы не хватило меньше 50 тысяч голосов. Как Кейко получила статус «самой влиятельной женщины» Перу, почему в погоне за президентством ее не остановила тюрьма и наследие отца-диктатора — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Первая леди

«Мы аплодируем президенту, не так ли?» — написала депутат партии «Народная сила» (Fuerza Popular, FP) Алехандра Арамайо в октябре 2018 года. «Да, стоя, во время официальных аплодисментов», — ответила Кейко Фухимори.

Речь в переписке шла про реакцию на первое послание к нации новоизбранного президента Мартина Вискарры. Это лишь один из примеров, иллюстрирующих партийную преданность и власть дочери бывшего главы государства Альберто Фухимори.

Политическая карьера Кейко началась в августе 1994 года — тогда ей было всего 19 лет. После того как ее отец развелся, она автоматически унаследовала титул «первой леди». В таком статусе девушка участвовала в международных саммитах, встречалась с правительствами разных стран Латинской Америки, а также создала благотворительный фонд, который помогал детям с врожденным пороком сердца.

Позже она вернулась в Соединенные Штаты, где получила степень магистра по управлению бизнесом в нью-йоркском Университете Колумбии. Там же она познакомилась с американцем Марком Вилланеллой, который впоследствии стал ее мужем. В декабре 2005 года после отставки отца Кейко вместе со сторонниками создала коалицию «Альянс за будущее».

В апреле 2006 года она была избрана в Конгресс от департамента Лимы, набрав 602,8 тыс. голосов. В качестве парламентария она продолжала политическую линию отца. Кейко предлагала отменить тюремные льготы для совершивших тяжкие преступления и ввести смертную казнь для насильников. Из 17 предложенных законопроектов пять были приняты.

Долгая дорога к президентству

В 2011 году Кейко со сторонниками создала партию «Сила-2011», которая позже была переименована в «Народную силу», и впервые участвовала в выборах в президенты. В своей программе она продолжила отстаивать ужесточение наказания для насильников, также выступала за свободную торговлю и создание механизмов оценки качества образования. Кейко активно использовала политическое наследие отца, предлагая Перу «жесткую руку», которая способна будет искоренить коррупцию и криминал.

В итоге в первом туре она получила 23,4%, во втором набрала 48,4% и уступила лидеру «Перуанской националистической партии» (PNP) Ольанте Умале, за которого проголосовали 51,4 % избирателей.

В 2016 году Кейко участвует в президентских выборах во второй раз. Она одерживает победу в первом туре, набрав 39,8% голосов, в то время как ее соперник, лидер партии «Перуанцы за перемены» Педро Пабло Кучински — лишь 21%. Однако полученных голосов не хватило для победы в первом туре, а во втором произошла «политическая сенсация».

Кучински получает 50,1%, а Фухимори 49,8% — разрыв составляет менее 50 тысяч голосов. После оглашения итогов сторонники «Народной силы» поднимают вопрос о фальсификациях, но Кейко не соглашается разыграть эту карту и выражает согласие с результатом, который назвал Национальный избирательный комитет.

Самая влиятельная женщина

С 2016 года, Фухимори получает неофициальный статус «самой влиятельной женщины» в стране, это показывают опросы общественного мнения. По словам перуанского политолога Адриана Уррутия Поцци-Эскот, ее власть держится на двух факторах. Первый: преобладание ее сторонников в Конгрессе. По состоянию на 2016 год «Народная сила» контролировала 73 из 120 мест. К 2021 партия растеряла часть представителей, но все равно остается в большинстве. И второй момент — реальная поддержка избирателями ее политического плана.

«Она выглядит как важная фигура, потому что управляет большинством учреждений, которые в свою очередь контролируют политическую повестку дня», — отметила политолог.

#PODER2019| @MartinVizcarraC es la persona más poderosa del Perú, de acuerdo con los resultados de la XXXIX Encuesta del Poder, investigación realizada entre líderes de opinión por #IpsosPeru, por encargo de @SEMANAeconomica.

Conoce el top 10 de los peruanos más poderosos aquí???? pic.twitter.com/xLowSDVHNx — Ipsos Perú (@ipsosperu) September 1, 2019

Даже заключение в тюрьме не стало преградой для управления партией и распространения ее влияния. В 2018 году Фухимори арестовали по обвинению в отмывании активов компании Odebrecht. По данным СМИ, в те несколько месяцев, пока политик находилась за решеткой, ее посетили 55 конгрессменов. Некоторые члены партии отвернулись от Кейко, однако в целом эта история не сильно сказалась на ее позициях.

Congresistas de Fuerza Popular visitaron a Keiko Fujimori en penal en días claves https://t.co/C1TYudVPtv — El Comercio (@elcomercio_peru) August 14, 2019

Дочь диктатора

Кейко обречена постоянно быть в тени собственного отца Альберто Фухимори, который управлял государством с 1990 по 2000 год и был приговорен к 25 годам тюрьмы за многочисленные нарушения прав человека, убийства и похищения, которые совершали созданные в стране «эскадроны смерти», призванные бороться с коммунистами и не допустить прихода к власти левых сил.

К Фухимори в Перу неоднозначное отношение. С одной стороны, экс-президент провел радикальные реформы и буквально спас экономику страны во время своего правления. Фухимори разгромил маоистскую группировку «Сендеро люминосо» («Сияющий путь»), которая терроризировала государство долгие годы.

С другой стороны, он был типичным диктором, жестко давил на прессу и оппозицию, сформировал отряды «карателей», которые без суда могли уничтожать тех, кто поддерживал партизан. Он дал неограниченную свободу армии, которая запугивала несогласных. Также при Фухимори-старшем в Перу сильно вырос уровень коррупции — экс-президента называют «самым коррумпированным политиком в мире», поскольку он, предположительно, присвоил более 600 млн долларов государственных доходов.

Шансы на победу

По итогам опроса компаний Ipsos и Datum Кейко лидирует перед выборами, которые пройдут в Перу уже 11 апреля. Она набрала 12,9% голосов и опередила 17 остальных кандидатов. За ней, по сведениям Ipsos, следует Педро Кастильо, представитель от крайне левой партии «Свободное Перу», он набрал 12,7% голосов. На третьем месте с 12,1% находится кандидат от левоцентристов Йони Лескано, представляющий «Народное действие», который долгое время был лидером списка.

За ним идет экономист Эрнандо де Сото, выдвинутый от неолиберальной правой партии «Прогрессивная страна», с 11,4%, и кандидат от левых сил Вероника Мендоса от «Вместе от Перу» (JP) с 10,6%.

Данные опроса, опубликованные в перуанских СМИ, позже назвали фейковыми, отмечает доктор исторических наук и профессора кафедры американских исследований СПБГУ Лазарь Хейфец — они мало что говорят о расстановке сил перед выборами. Кейко на текущий момент не входит в список лидеров, считает эксперт. Ее стиль «суровой демократии» импонирует части перуанцев из-за наследия отца, — однако все же Фухимори скорее воспринимается обществом как диктатор.

«Кейко — преемница идей и методов отца — «суровой демократии». У некоторых перуанцев есть запрос на такую политику, потому что Фухимори-старшему удалось ликвидировать партизанское движение («Сияющий путь»), которое представляло большую проблему для развития Перу. Часть общества благодарна Фухимори и рассчитывает на то, что кто-то наведет порядок. Перу — особенная страна в том смысле, что значительная часть населения легко возбуждается по поводу несправедливости, а несправедливости много, поэтому президенты время от времени сидят в тюрьме. Я не думаю, что возможно повторение ситуации 2016 года (когда был разрыв менее 50 тысяч). Разрыв будет больше, и пока Кейко не входит в лидирующую пятерку», — уверен Хейфец.

По мнению американиста, предстоящие выборы в Перу «напоминают калейдоскоп», когда каждый из соперников имеет свою небольшую группу сторонников, но явного лидера нет.