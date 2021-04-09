Прекрасные актрисы и аристократки: с кем принц Филипп крутил романы за спиной королевы

Принц Филипп и королева Елизавета II прожили в браке больше 70 лет. Монаршая особа называла мужа главной опорой и поддержкой, а их брак, продлившийся так долго, казался крепким и идеальным. Однако многие годы в прессе и британском обществе не утихали пикантные слухи об интрижках принца.

ФАН решил вспомнить, с какими женщинами королевскому супругу приписывали романы.

Пэт Кирквуд

Пожалуй, самый известный слух о «приключениях» Филиппа связан с актрисой Пэт Кирквуд, чьи ноги британские мужчины называли «восьмым чудом света». Свободолюбивый принц, утомленный строгостями дворцовой жизни, часто посещал закрытый джентельменский клуб в Лондоне. В один из вечеров 1948 года он и познакомился со звездой лондонской сцены — их свел общий приятель, фотограф Бэрон Нахум. По слухам, совместная ночь выдалась бурной, и история не была бы громкой без одного обстоятельства: дома принца ждала беременная их первенцем королева Елизавета II. Интересно, что Филипп никогда не давал комментариев по этой теме, но в 2007 году, после смерти Кирквуд, их переписка стала достоянием общественности. В итоге оказалось, что никакой сексуальной связи не было и в помине, когда как британцы были уверены в обратном.

Элен Корде

Еще одной женщиной, с которой таблоиды связывали Филиппа, была подруга его юности, певица Элен Корде. Журналисты писали, что принц якобы не переставал любить ее, даже будучи женатым на королеве. Он поддерживал женщину после развода с супругом, а после и вовсе стал крестным отцом ее детей. Общественности этого хватило: слухи об отцовстве Филиппа ходили регулярно, да и сама Корде подливала масла в огонь, упорно молча о личной жизни. Годы спустя стало известно, что отцом ее сына и дочери на самом деле является летчик-испытатель Марсель Буасо. Тем не менее многие верили, что сердце принца все-таки принадлежало его давней подруге: когда он узнал о смерти Элен Корде, то не смог сдержать слез на публике.

Морские приключения

В середине 1950-х годов в королевском браке наметился серьезный разлад. Гордому Филиппу надоело занимать место возле Елизаветы II, и он решил отправиться в отпуск на королевской яхте «Британия». Плавание затянулось на четыре месяца, а пресса сочилась материалами о громких вечеринках, которые устраивал на судне Филипп, и плеяде его тайных любовниц. Эпизод закончился довольно быстро: королева вернула супруга из его приключения на законное место.

Амурный список

Спокойствие во дворце длилось недолго. Даже после рождения еще двух сыновей британские таблоиды пытались развести супругов, приписывая им серьезные любовные проблемы. В прессе зазвучали имена новых любовниц герцога Эдинбургского: актрисы-номинантки на «Оскар» Мерл Оберон, романистки Дафны дю Морье, телеведущей Кэти Бойл, графини Сьюзан Баррантес, герцогини Аберкорн… Особое внимание в свое время к себе привлекли тесные отношения Филиппа с принцессой Александрой Кентской, двоюродной сестрой королевы. Британские историки полагали, что эти двое много лет симпатизировали друг другу и пытались шифроваться, пока принцесса не вышла в 1963 году замуж за аристократа Ангуса Огилви.

Самым нелепым из слухов стала последняя из предполагаемых интрижек принца. В 1980-х ему приписали роман с леди Пенелопой Браборн, молодой красоткой вдвое младше него. Сплетни были смехотворны и безосновательны: оба принимали участие в соревнованиях конных упряжек и время от времени тренировались вместе.

Что думает его биограф?

В 1992 году терпение принца лопнуло, и он заявил во всеуслышание, что даже если бы и хотел завести любовницу, у него этого бы не вышло из-за постоянной охраны и повышенной публичности. Однако один из его биографов, писательница Сара Брэдфорд, считает, что это не совсем так. У принца было достаточно поклонниц, и измены могли иметь место. Однако принц не выбирал известных женщин, симпатизируя молодым красавицам из аристократических семей.

О том, что было правдой, а что ложью, мы, возможно, и не узнаем. Очевидно одно: все многочисленные сплетни ни разу не лишили королеву равновесия, и брак монарших особ остался одним из самых образцовых в истории.