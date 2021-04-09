Росздравнадзор сообщил об отсутствии летальных исходов после российских вакцин

Москва, 9 апреля. Специалисты не зафиксировали ни одного летального исхода после вакцинации российскими препаратами от коронавируса. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

По ее словам, ведомство на постоянной основе следит за безопасностью использования вакцин от COVID-19. С начала прививочной кампании Росздравнадзор не зарегистрировал ни одного смертельного исхода в результате применения препаратов российского производства.

Самойлова уточнила, что частота нежелательных реакций после вакцинации составляет не более 0,1%. Ведомство занимается тщательным изучением каждого подобного случая возможного проявления тяжелой нежелательной реакции вследствие процедуры.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко тем временем заявила, что России удалось «выдержать испытание коронавирусом» в отличие от большинства других стран, передает «Ридус». По ее словам, в стране эффективно отреагировали на появившуюся угрозу.

Наряду с этим Россия может оказаться первой в мире страной, которая раньше других отменит ограничения по коронавирусу. Такая перспектива возможна благодаря текущему росту желающих привиться.