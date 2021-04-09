Экс-сенатор Клинцевич указал на недопустимость конфликта между Россией и США

Санкт-Петербург, 9 апреля. Необходимо не допустить конфликт между Москвой и Вашингтоном, считает лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Он выступил на пресс-конференции Федерального агентства новостей (ФАН) и Медиагруппы «Патриот». Бывший член Совета Федерации затронул тему взаимоотношений России и США в ходе обсуждения гипотетического вооруженного противостояния между Китаем и Тайванем. Любой большой конфликт будет иметь масштаб не для мира, а для участников подобного противоборства, пояснил экс-сенатор.

«Но здесь есть много «но», которые зависят от тех или иных обстоятельств. Никогда напрямую США не втянутся в конфликт и с Китаем. Они не будут участвовать в вооруженном конфликте с двумя странами, зная что могут серьезно получить в ответ», — отметил Клинцевич.

Ранее американский адмирал Джон Акуилино заявил о серьезности «угрозы вторжения» Китая в Тайвань. Он предложил заняться решением этого вопроса.