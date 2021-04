Иностранцы отреагировали на смерть принца Филиппа добрыми шутками и карикатурами

Лондон, 9 апреля. Смерть Герцога Эдинбургского, мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа спровоцировала вал комментариев в соцсетях. Пользователи вспомнили забавные моменты из жизни монарха.

Трагедия королевской семьи заставила высказаться огромное количество людей, комментарии получились разнообразные. Многие отмечают честь и преданность принца, его удивительные отношения с супругой, а также «совершенно чумовое» чувство юмора, которое, однако, далеко не всегда можно было понять. Люди делятся историями, как и за что они полюбили супруга Елизаветы II.

«Печальная новость. Принц Филипп, Герцог Эдингбургский, умер в возрасте 99 лет. Мой любимый член королевской семьи после самой Королевы. Великий человек с совершенно чумовым чувством юмора. Покойся с миром, принц Филипп», — пишет один из пользователей.

#PrincePhilip Sad news Prince Philip, Duke of Edinburgh has died age 99. My favourite Royal after the Queen. A great man with a wicked sense of humour. R.I.P. Prince Philip. ???????????????????????? pic.twitter.com/6gojkmRgqr — ASKdes ???????????????????????????? (@ASK_des) April 9, 2021

Некоторые вспомнили остроумное замечание принца о том, что он не хотел бы дожить со 100 лет. Пользователи вспомнили цитату монарха и по-доброму посмеялись над истинно британской пунктуальностью и искусством тайм-менеджмента.

Другой юзер сопроводил новость о смерти принца скриншотом из зоны возрождения игроков в шутере Call of Duty: Warzone и словами «Принц Филипп перезагружается, как мы говорим».

Монарх запомнился многим именно своим чувством юмора. Умение герцога остро и порой немного безумно пошутить пользователи ставят в один ряд с уникальным чувством долга и верности семье. Публикация забавных фотографий и карикатур из британских газет — один из самых распространенных способов проводить великого британца в последний путь в интернете.

«Я очень люблю эту фотографию — она показывает чудесную сторону их отношений», — пишет один из пользователей и прикрепляет фотографию Филиппа в форме Шотландской гвардии.

Very sad to hear about #PrincePhilip I love this pic it shows the wonderful side of their relationship.

RIP Sir ???? pic.twitter.com/Q65OvM0OmR — Jill Armstrong (@touchofpowder) April 9, 2021

Неизвестно, как бы отреагировал на поведение интернет-юзеров сам монарх, но многие начали перебирать именно курьезные фотографии и случаи из его биографии. Британские СМИ очень любят королевскую семью и регулярно делают их героями своих юмористических сюжетов. Однажды карикатуристы даже «предсказали» смерть Филиппа из-за новости о браке принца Гарри и Меган Маркл.

«Маркл, Филипп, дорогой! Меган Маркл! Наш сын не женится на Ангеле Меркель!» — кричит лежащему на полу принцу Елизавета II на одной из карикатур.

Кто-то также вспомнил некоторую консервативность и старомодность принца. На одной из карикатур монарх стреляет из ружья видеооператору, снимающему королевский кортеж с помощью дрона.

«У него всегда были особые отношения с медиа», — сопроводил пользователь картинку комментарием.

Порой высказывания принца были настолько странными, что подданные не знали, как на них реагировать. Один из пользователей был настроен не так добродушно по отношению к почившему монарху и заявил, что не будет желать Филиппу покоиться с миром. Свой разгневанный комментарий он оставил под, как ему показалось, неуместной шуткой герцога.

«Если реинкарнация существует, я бы хотел вернуться в облике смертельного вируса, чтобы сделать свой вклад в решение проблемы перенаселенности»... Я бы сказал «покойся с миром», но это будет нечестно».

“In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, to contribute something to solving overpopulation,”#PrincePhilip #dukeofedinburgh

I'd say #RIP but it wouldn't be honest... pic.twitter.com/kRFVh4N1me — Danny Bamping (@dannybamping) April 9, 2021

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский — принц Греческий и Датский, внук короля Греции Георга I, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, скончался 9 апреля в Букингемском дворце в Лондоне. О смерти сообщила его жена, с которой они прожили в браке более 70 лет. В стране объявлен национальный траур.