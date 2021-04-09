Американцы поддержали слова Лаврова о «тупой» политике Байдена

Вашингтон, 9 апреля. Американцы поддержали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал «тупой» политику президента США Джо Байдена в отношении России.

Ранее журналисты задали вопрос главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову о перспективах новых ограничительных мер Вашингтона против Москвы. Отвечая, дипломат заявил, что все попытки США оказать давление на российское государство обречены на провал. При этом он назвал политику Белого дома в отношении Кремля «тупиковой и даже тупой», ведь прежние санкции не увенчались успехом, пишет «НьюИнформ».

Читатели американского издания Fox News поддержали слова российского министра. Некоторые пользователи Сети даже решили дать оценку умственным способностям сотрудников Администрации президента США и самого американского лидера.

«Совершенно неправильно было бы заявлять, что у США вообще есть какая-то политика в отношении России. У Байдена просто не хватает мозгов для того, чтобы иметь политику в отношении хотя бы чего-нибудь», — написал BigDave121.

«Россия — не та страна, которая будет обращать большое внимание на то, что говорят дураки типа Байдена и (вице-президента США Камалы. — Прим. ред.) Харрис. Байден вообще не понимает, что он говорит или делает, а Харрис Путин выбросит к аллигаторам!» — добавил sicken.

«Я вам скажу, кто тупой. Джо Байден и Камала Харрис оба тупые, слабые, трусливые, некомпетентные и зараженные коррупцией», — отметил nj2fla.

Высказывание главы российского МИД накануне прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Лавров «как всегда меток в своих формулировках».