Викторию Боню высмеяли за комментарий к новости о смерти мужа Елизаветы II

Москва, 9 апреля. Бывшая участница «Дома-2», блогер и телеведущая Виктория Боня спровоцировала волну негатива в свой адрес, оставив комментарий о смерти супруга Елизаветы II принца Филиппа.

Российская знаменитость увидела новость о кончине 99-летнего герцога Эдинбургского на странице одного из изданий в Instagram. Боня очень удивилась, поскольку думала, что муж британской королевы умер несколько месяцев назад.

«Разве он не летом прошлого года умер? Может, они скрывали его смерть?» — написала блогер под новостью.

Пользователи соцсети не упустили прекрасную возможность высмеять звезду «Дома-2» за этот комментарий. Многие усомнились в умственных способностях Бони, а также напомнили, что она верит в якобы существующий «заговор» с вышками 5G.

«Может, ты мозги купишь? А даже если и купишь, что тебе с ними делать?»; «Вы пьяная что ли? Что за бред?!»; «Точно, они скрывали, чтобы пенсию за него получать»; «Я вот слышала, что ты умерла еще 15 лет назад от отсутствия головного мозга»; «Наверное, они это делали из-за влияние 5G-излучения», — написали пользователи Instagram.

Однако нашлись среди комментаторов и те, кто понял, почему Боню удивила новость о смерти Филиппа. Оказалось, что СМИ ранее ошибочно писали о его кончине, но затем опровергли эти сообщения.

Принц Филипп умер утром 9 апреля в Виндзорском замке, он не дожил два месяца до своего столетия. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Елизавете II в связи со смертью ее супруга.