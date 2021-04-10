Муж Собчак заработал на пермской «Кармен» 1,296 млн рублей из госбюджета

Новая скандальная постановка режиссера Константина Богомолова «Кармен» в Пермском академическом театре оперы и балета имени Петра Чайковского стала едва ли не самой прибыльной. Супруг ярой противницы госконтрактов Ксении Собчак получил за постановку более миллиона рублей. Но пермский театр вряд ли «прогадает» — на премьеру слетелась толпа московских знаменитостей во главе с супругой режиссера.

Согласно контракту, Богомолов обязался разработать режиссерскую концепцию — новую, оригинальную, без незаконных заимствований, соблюдать бюджет и предоставить неисключительное право на использование постановки. В договоре появился новый пункт, который касается COVID-19: перед каждым прибытием в Пермь на репетицию Богомолов обязан предоставлять администрации театра справки с отрицательным тестом на коронавирус. В случае если Богомолов заразится «короной» во время нахождения в Перми, он будет обязан самостоятельно уйти на карантин в отеле и оплачивать его из собственного кармана.

Богомолов, судя по всему, исполнил все пункты договора — действие перенесено в Одессу, перевод в виде титров из немого кино, Кармен дарит Хосе тампон вместо розы.

«Какое же это прекрасное чувство — сидеть в зале и гордиться своим мужем! Непрекращающиеся овации и восторг на премьере оперы «Кармен»! Видеть восторг зала и понимать, что ты живешь с человеком не просто очень одаренным, а меняющим правила игры в искусстве», — восторженно написала супруга режиссера после премьеры.

Помимо гонорара Богомолову театр понес дополнительные траты на приглашенных артистов, декорации и костюмы.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Ксения Собчак не может достроить свой новый дом в Московской области из-за проблем с деньгами. Сама Собчак эту информацию опровергла, заявив, что стройку заморозила из-за коронавируса.