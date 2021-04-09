СМИ назвали «астрономическими» темпы роста перевозок по Севморпути

Москва, 9 апреля. Грузоперевозки по Северному морскому пути значительно увеличились за последние годы. Это связано с тем, что на маршруте исключены такие ситуации, как с блокировкой Суэцкого канала.

По словам авторов английского издания The Unz Review, недавние события в Суэцком канале заставляют искать альтернативные маршруты. В этом смысле роль Северного морского пути в международных грузовых перевозках может возрасти.

По мнению журналистов, соответствующий маршрут удобен, поскольку судам не грозят заторы, а глобальное потепление и ледоколы делают Севморпуть очень привлекательной морской торговой трассой для перевозки грузов из Азии в Европу и обратно. Российские ледоколы в настоящее время способны преодолевать ледяные торосы толщиной до 2,6 метра. Россия планирует создать более мощные корабли для осуществления перевозок по Северному морскому пути в течение всего года.

«Темпы роста перевозок по Севморпути просто астрономические, хотя и с резкими колебаниями от года к году», — отметили в The Unz Review.

Объем грузоперевозок составил всего 4 млн тонн в 2014 году, а в 2018 году показатель достиг 20 млн тонн. По итогам прошлого года по Северному морскому пути транспортировано 31,5 млн тонн грузов. Обозреватели французского издания Ouest-France ранее сообщили, что эксплуатация Севморпути иностранными судами может сопровождаться определенными неудобствами.