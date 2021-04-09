Украина легализовала основанные на каннабисе лекарства

Киев, 9 апреля. Оборот психотропных веществ в виде лекарств или в форме субстанций с содержанием каннабиса был легализован правительством Украины.

Украинские власти исключили из списка наркотических веществ некоторые препараты, которые производятся с использованием каннабиса.

«Оборот психотропных веществ допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств», — говорится в документе.

Глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил в пятницу о легализации медицинского каннабиса. С конца декабря законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях зарегистрирован в правительстве.

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи еще кандидатом на пост главы государства, выступал за легализацию вещества. Однако спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что украинцы не готовы к легализации легких наркотиков, даже для использования в медицине.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поддерживает изучение марихуаны в американских университетах.