Адвокат обвинила сына Алибасова в попытке рассорить отца с Федосеевой-Шукшиной

Москва, 9 апреля. Бари Алибасов — младший не скрывает недовольство из-за несостоявшегося развода отца с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом заявила ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Бизнесмен при живом отце открыто говорит о своем наследстве и даже мысленно делит его. Поэтому его совершенно не устраивает тот факт, что музыкальный продюсер все еще состоит в браке с Федосеевой-Шукшиной, рассказала юрист. Она обвинила сына Алибасова в попытке рассорить отца с актрисой.

«Бари-младший, знаю, выказывал недовольство, что его отец и Лидия Николаевна остались в браке. При живом папе он уже делит наследство и распоряжается его долями. Даже рассказывает, куда он и что отдаст. Это очень странно, потому что его отец еще живой. Но, видимо, в их семье так принято. О наследстве он всюду кричит», — отметила адвокат в интервью Kp.ru.

Сейчас Алибасова скрывают от общественности. Недавно его супруге прислали видео, в котором продюсер предлагает ей развестись. Вербицкая-Линник уверена, что на записи мужчина совсем неискренний. Она уверена, что пожилым Алибасовым манипулируют ради собственной выгоды.

«Понятно, что им манипулируют те, кто рядом. Если Алибасов лично скажет ей без присутствия церберов, что, Лида, давай разведемся, я уверена, она не будет возражать. Потому что это не в ее уровне и статусе», — заверила адвокат.

Представитель Федосеевой-Шукшиной отметила, что несмотря на все старания, в случае официального раздела наследства Алибасов-младший останется ни с чем. Поэтому окружение продюсера популярной группы «На-На» ломает голову, как бы избавиться от присутствия актрисы в его жизни.

К делу наследник Алибасова подходит со всей ответственностью. Он открыто обвиняет Федосееву-Шукшину в том, что она испортила жизнь отцу. Он также пытался свести продюсера со своей матерью Еленой Уронич.