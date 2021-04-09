Певица Клава Кока раскритиковала поющих под фонограмму российских звезд

Москва, 9 апреля. Выступление артистов под фонограмму раскритиковала популярная российская исполнительница и блогер Клава Кока. Свое мнение артистка выразила во время общения с фанатами в Instagram.

Певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, уверена, что музыканты, которые могут себе позволить выступать перед фанатами с использованием фонограммы, не заслуживают получать настоящие деньги за работу.

«Часто смотрю лайвы ребят разных, и это прям фейспалм. Мне кажется, что люди, которые выступают под фонограмму, должны брать не деньги, а копии денег. И лучше вообще не петь», — резко заявила артистка лейбла Black Star.

Вопрос о живых выступлениях возник у фанатов после концерта Коки в Тюмени. На мероприятии артистке пришлось выступать с осипшим из-за болезни голосом, но даже в этом случае Высокова не стала прибегать к помощи фонограммы.

«Тяжело было конечно петь, но Клава Кока под фонограмму никогда не поет и не собирается», — подчеркнула исполнительница.

Еще совсем недавно мало кто в стране знал о певице Клавдии Высоковой, зато теперь ее имя и песни практически у всех на слуху. Благодаря высокой популярности Кока пробует себя в разных сферах. Недавно в Instagram исполнительница рассказала, что попробовала себя в роли актрисы дубляжа. Звезда озвучила одного из персонажей мультфильма «100% волк».