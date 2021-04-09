Ученые из США придумали новый способ лечения людей с посттравматическим расстройством

Остин, 9 апреля. Травмирующие человека воспоминания можно не только подавить, но и стереть. Для этого необходимо прибегнуть к использованию терапевтических методов.

Специалисты Техасского университета придумали способ лечения людей, страдающих от травмирующих воспоминаний. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Травмирующие воспоминания — опасное явление в психологии, при котором человек испытывает сильный стресс при столкновении с ситуацией, когда-то вызвавшей травму. К ним может относиться ДТП, насилие, участие в военных действиях или чья-то смерть. Как правило, приступ возникает из-за особого сигнала — триггера. Им может быть любой предмет, действие или звук, напоминающий о травмирующих событиях.

Ученые выяснили, что если подавать этот сигнал позже, чем в обычной терапии, то он непрямым образом реактивирует воспоминания и увеличивает уровень активности гиппокампа. Эта область головного мозга отвечает за формирование и хранение памяти. Если повторно воздействовать на сигнал, то память становится уязвимой к разрушению. В перспективе это позволит полностью удалять воспоминания о травмирующем событии и избавить человека от душевных страданий.

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