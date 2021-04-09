Пережившая инсульт Кондулайнен ведет затворнический образ жизни

Москва, 9 апреля. Звезда фильмов «Зверобой» и «Бабник» Елена Кондулайнен ведет затворнический образ жизни и не общается с коллегами после инсульта.

Трагедия произошла с артисткой, когда-то названную секс-символом Советского Союза, летом прошлого года. Худрук Театра Луны, в котором работала Кондулайнен, режиссер Сергей Проханов написал для нее пьесу «Шпионка». Актриса должна была играть в постановке главную роль.

Все участники спектакля собрались в ресторане, чтобы обсудить проект. Когда Кондулайнен произносила тост, у нее закружилась голова, после чего актрисе вызвали скорую. Позднее выяснилось, что у нее случился инсульт.

Кондулайнен провела в больнице почти месяц, а затем отправилась восстанавливаться домой. Однако реабилитация, видимо, все еще не завершилась. В театре актриса не появляется, на звонки коллег не отвечает и не звонит им сама. Связи с артисткой нет, известно только, что она регулярно получает зарплату, пишет kp.ru.

«Обычно, когда актерам что-то нужно, они сами звонят. Если молчат, значит, у них все в порядке», — прокомментировал ситуацию заместитель худрука Театра Луны Игорь Краснопольский.

В конце прошлого года стало известно, что Елене Кондулайнен после инсульта понадобилась сиделка. Кроме того, выяснилось, что за актрисой присматривают сыновья.