ВОЗ не подтвердила возможность смешивания вакцины от COVID-19 разных производителей

Женева, 9 апреля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обладает данными о том, допустимо ли смешивать несколько вакцин от коронавирусной инфекции, заявили представители ВОЗ.

Специалисты организации пока затрудняются ответить, можно ли смешивать противокоронавирусные препараты от различных производителей. Недавно глава французского здравоохранительного ведомства Оливье Веран рассказал, что людям младше 55 лет, которые привились вакциной AstraZeneca, можно сделать вторую инъекцию другой вакциной.

Число вакцинированных от коронавируса людей во всем мире превысило 520 млн человек. Об этом недавно сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).